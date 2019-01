Fans lästern über Madonnas Megahintern

Was ist bloß mit Madonnas Hintern los? Das fragten sich die Fans in der Neujahrsnacht, als die Sängerin einen Überraschungsauftritt in einem New Yorker Schwulenclub hinlegte. In der engen, schwarzen Jeans wirkte die Kehrseite der 60-Jährigen nämlich ordentlich aufgePOlstert.