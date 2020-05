Neustart! Hinteregger fit für Hit gegen Ex-Klub

„Ich bin bereit, es wird wieder Zeit für Tore für mich“, sagte der Innenverteidiger in einer vom Club verschickten Audiodatei. Gegen den Verein von Stefan Lainer, bei dem Hinteregger in der Frühjahrssaison 2016 engagiert war, war der Kärntner in der Vergangenheit durchaus erfolgreich. „Eigentlich liegen sie mir ganz gut, ich habe gegen Gladbach schon zwei Tore gemacht. Vielleicht passiert es ja am Wochenende wieder, das wäre natürlich schön.“