Erfolgsmodell Österreich als Vorbild für die USA

Rückschlag für Südkorea

Südkorea wird im Kampf gegen das neuartige Virus immer wieder als Vorbild genannt. Als wichtiger Aspekt dabei gilt die hohe Anzahl der durchgeführten Tests. Allerdings hat laut Bloomberg Österreich pro eine Million Einwohner mittlerweile deutlich mehr Testungen durchgeführt als das ostasiatische Land. Nach der Wiedereröffnung von Bars und Nachtclubs wurde am Wochenende mit 34 neuen Fällen der stärkste Anstieg in Südkorea seit vier Wochen festgestellt - insgesamt sind inzwischen 86 Neuansteckungen auf das Ausgehviertel Itaewon in der Hauptstadt Seoul zurückzuführen, wie die Gesundheitsbehörden am Montag mitteilten.