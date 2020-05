Trump rechnet mit 100.000 Corona-Toten in den USA

Fast 70.000 Tote, mehr als 1,1 Millionen Infizierte

In der etwa zweistündigen virtuellen Bürgerversammlung ging Trump auch auf mögliche Lockerungen der Beschränkungen ein, die die Wirtschaft des Landes fast zum Stillstand gebracht haben. „Wir können das Land nicht geschlossen lassen oder wir werden kein Land mehr haben“, sagte Trump. Etwa die Hälfte der Bundesstaaten hat inzwischen erste Exit-Pläne verkündet, da die Zahl neuer Covid-19-Fälle offiziellen Angaben zufolge sinkt. In den Vereinigten Staaten leiden mehr als 1,1 Millionen an der durch das neue Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit, mehr als 67.000 sind daran gestorben.