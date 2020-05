Tohuwabohu in Leipzig: ÖFB-Ass doch nicht vor Aus?

Wie jetzt, was jetzt? Stehen bei RB Leipzig der erst im vergangenen Sommer aus Salzburg gekommene Hannes Wolf, der Schwede Emil Forsberg und der Däne Yussuf Poulsen vor einem Abgang - oder nicht? Hatte früher am Tag die „Sport Bild“ mit einem Bericht das nahende Ende dieses Trios in Leipzig angedeutet, folgte am Abend das noch dazu recht scharf formulierte Dementi der „Bullen“.