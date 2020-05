Doskozil: „Weiß selbst nicht, was passieren wird“

Heute Vormittag wird das Ergebnis der SPÖ-Mitgliederbefragung präsentiert - die brisanteste Frage darin ist wohl, ob Parteichefin Pamela Rendi-Wagner noch die Unterstützung der Sozialdemokraten hat. Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil verriet am Dienstagabend in der ORF-Sendung „Report“, er selbst kenne das Resultat noch nicht - er zeigte sich jedoch davon überzeugt, dass die Medizinerin an der Parteispitze bleiben wird.