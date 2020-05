Tour, Giro & Vuelta sollen innert 72 Tagen rollen!

Die WM in Aigle (Schweiz) behielt ihre Termine (Herren-Zeitfahren am 23. und Straßenrennen am 27. September) und auch die fünf „Monumente“, die bedeutendsten Eintagesrennen, wurden in den Terminplan hineingepresst. So soll etwa Mailand-Sanremo schon am 8. August gefahren werden, Lüttich-Bastogne-Lüttich am 4. und die Flandern-Rundfahrt am 18., Paris-Roubaix am 25. und Lombardei-Rundfahrt zum Saisonabschluss am 31. Oktober.