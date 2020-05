NFL-Trainer-Legende Shula mit 90 Jahren gestorben

Shula feierte insgesamt 347 Siege in der NFL, keinem Cheftrainer gelangen in der Geschichte der Liga mehr. 1972 führte er die Dolphins mit 17 Siegen in 17 Spielen zum Super-Bowl-Triumph - die einzige „perfekte Saison“, die die NFL bis dato gesehen hat. „Don Shula war 50 Jahre der Patriarch der Miami Dolphins“, schrieb der Verein. Er habe den Erfolg zu den Dolphins gebracht. Insgesamt fünf Mal führte er das Team aus Florida in die Super Bowl.