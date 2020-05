Corona: Geheimdienst-Dossier belastet China schwer

In einem westlichen Geheimdienstpapier wird China für den Umgang mit der Corona-Krise scharf kritisiert. Ein Dossier der „Five Eyes“ genannten Geheimdienstallianz der USA, Großbritanniens, Australiens, Kanadas und Neuseelands fasst die Vorwürfe und Verdächtigungen zusammen. Darin wird laut Medienberichten die Vertuschung chinesischer Behörden dokumentiert und auf riskante Forschungsarbeiten in einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan hingewiesen, wo das neue Coronavirus im Dezember erstmals aufgetaucht war.