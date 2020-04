Russische Liga will im Juni wieder beginnen

Nach der Unterbrechung wegen der Corona-Krise könnte in Russland die Fußball-Saison im Juni fortgesetzt werden. Zwei Varianten seien im Gespräch, teilte die russische Premier-Liga am Montag nach einem Treffen mit dem Verband mit. Die Spiele könnten demnach am 21. oder am 28. Juni wieder aufgenommen werden. In beiden Fällen könnte die UEFA-Empfehlung für ein Saisonende am 2. August erreicht werden.