„Gebe Geld lieber Leuten, die‘s wirklich brauchen“

Dominic Thiem im krone.at-Interview: Via Skype (siehe Video oben) sinniert Österreichs Tennis-Superstar mit krone.at-Sportchef Michael Fally über seinen Trainingsstart im neuen Stützpunkt, den möglichen weiteren Saisonverlauf, die Causa Davis-Cup, Thomas Muster, Günter Bresnik - und er bezieht Stellung zur Kritik vom Australier John Millman an der Spendenaktion von Federer, Nadal und Djokovic. Thiem: „Ich spende lieber an Leute oder Institutionen, die‘s wirklich brauchen.“