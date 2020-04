Millionen-Hilfe: Kritik an Federer, Djoker & Nadal

„Wenn die Sorge ist, den Rängen 250 bis 700 zu helfen, warum war eine weltweite Pandemie nötig, um das zu verstehen“, ärgert sich Millman, der derzeit auf Platz 43 liegt. „Über all die Jahre, in denen die Preisgelder am oberen Ende gestiegen sind, hätte insgesamt etwas mehr verteilt werden müssen.“