Bayern-Star Coutinho fällt mehrere Wochen aus

In dieser Woche musste sich mit Corentin Tolisso bereits ein weiterer Teamkollege von ÖFB-Star David Alaba einer Operation am Knöchel unterziehen. Der Franzose soll nach seiner Bänderverletzung in rund vier Wochen wieder trainieren können. Dazu arbeitet bei den Bayern auch noch der Deutsche Teamverteidiger Niklas Süle nach einem Kreuzbandriss an seinem Comeback.