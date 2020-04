Olympionike mit 3 Herzen: Hartwig Gauder ist tot!

Die deutsche Sportwelt trauert um Geher-Olympiasieger Hartwig Gauder! Der Erfurter, dem 1997 ein Spenderherz transplantiert worden war, starb am Mittwoch im Alter von 65 Jahren an einem Herzinfarkt. Dies bestätigte seine Ehefrau am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Gauder holte 1980 in Moskau Gold über 50 Kilometer Gehen, war zudem 1986 Europameister und 1987 Weltmeister.