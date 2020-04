iPhones in Gefahr: Meiden Sie die E-Mail-App!

Nutzer bemerken Angriffe kaum

Kommt es zu einem Angriff, bemerkt der User dies in der Regel nämlich gar nicht: Eine vorübergehende Verlangsamung der E-Mail-App ist offenbar der einzige Hinweis auf den Angriff. Am ehesten bemerken iPhone-Nutzer fehlgeschlagene Infektionsversuche: Hier spuckt die E-Mail-App die Fehlermeldung „This message has no content“ aus.