Lehrervertreter warnen vor „weiterem Ischgl“

Der Unterricht in den Klassen soll jetzt langsam, aber sicher wieder Fahrt aufnehmen. Auch wenn viele Schüler und Eltern angesichts der Wiedereröffnung der Schulen aufatmen - nicht alle Betroffenen halten den Neustart noch vor dem Sommer für die richtige Entscheidung. „Jeder größere Schulstandort droht so zu einem weiteren ,Ischgl‘ zu werden (mit Lehrpersonen als Superspreader)“, warnen am Mittwoch etwa die Unabhängigen Lehrergewerkschafter (ÖLI-UG) an den berufsbildenden mittleren und höheren Schulen in einem offenen Brief. Sie fordern die Regierung auf, die schrittweise Öffnung der Schulen ab 15. Mai noch einmal zu überdenken.