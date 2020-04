Ex-Rapidler Weimann: Urlaub mitten in der Saison

Die Corona-Situation ist ernst: „Sie haben spät mit Maßnahmen begonnen, es aber mittlerweile begriffen“, so der Wiener, der oft Kontakt zur Familie in Österreich hat, seit 13 Jahren in England lebt. Und den Zwangsurlaubauf den „Dahamas“ auch nützte, um den Kindern bei den Schulaufgaben zu helfen: „Weil mein Geduldsfaden länger ist als der meiner Frau“, lacht der zweifache Papa. Der mit seinem Verein in der zweithöchsten Liga neun Runden vor dem Ende einen Punkt Rückstand auf die Play-off-Plätze hat.„Trotz der freien Tage war ich viel auf dem Laufband, ich will für dieses Ziel bereit sein.“ Derzeit hofft man auf eine Liga-Fortsetzung ab dem 8. Juni.