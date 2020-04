Kärntner Zuber bis 2023 Sportchef bei Hannover 96!

Gerhard Zuber wird auch in den nächsten drei Jahren als Sportdirektor des deutschen Fußball-Zweitligisten Hannover 96 tätig sein! Der 44-jährige Kärntner war in dieser Funktion schon seit Jahresbeginn interimistisch im Amt. „Wir hatten in den vergangenen Wochen sehr gute Gespräche. Ich fühle mich bei 96 und in Hannover wohl und werde alles tun, dass wir wieder in die Erfolgsspur kommen“, so Zuber.