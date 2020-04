Melissa Naschenweng: „Mir fehlen meine Fans!“

Obwohl ziemlich gelassen, geht die Situation aber auch an der quirligen Melissa nicht spurlos vorüber: „Ich war jetzt das erste Mal einkaufen, es ist erschreckend, was da passiert. Das Lesachtal ist ja öfter gesperrt, doch jetzt ist es fast beängstigend.“ Deshalb hofft die Künstlerin, im Mai wieder ins Studio zu kommen, um an ihrer nächsten CD weiter zu arbeiten. An viele Konzerte glaubt der „Wirbelwind“ heuer nicht, bleibt aber positiv: „Ein einfacher Händedruck wird nach der schrecklichen Krise wohl eine völlig neue Bedeutung bekommen.“ Und wehmütig fügt sie hinzu: „Mir fehlen die Leute, die Fans, die Bühne!“