Lockerungen im Sport: „Regeln schwer umsetzbar“

Auch viele unserer Leser halten den Start von Profiligen wie der Formel 1 oder der Fußball-Bundesliga für nicht durchdacht. Die Vereine in der höchsten Spielklasse müssen für die Durchführung von verpflichtenden Testungen aller Manschaftsteilnehmer sorgen. Doch da die Anzahl an Tests nur begrenzt ist, werden für die Durchführung des Ligabetriebes und der Formel 1 in Spielberg diese Testkapazitäten belegt und für die normale Bevölkerung fehlen anschließend diese Kapazitäten, kritisiert „Piefke57“ das Vorgehen der Regierung. Auch viele andere „Krone“-Leser sehen in der verfrühten Lockerungen eine Gefahr.