Aufatmen: Über 160 Tests in Pflegeheim negativ

Mehr als 160 Tests in Pflegeheim

Entwarnung gibt es in einem Pflegeheim im Bezirk Villach-Land: Nach einem Corona-Verdachtsfall wurden alle 105 Heimbewohner sowie alle 59 Mitarbeiter getestet. „Es hat sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt. Wir sind froh, dass alle negativ getestet wurden“, so Gesundheitsreferentin Beate Prettner. Die frühzeitigen Schutzmaßnahmen für Pflegeheime hätten bisher ihre Wirkung gezeigt und sie werden noch intensiviert: So werden in Kärnten alle Neuzugänge in Heimen vorab auf Corona getestet.