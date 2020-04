Appell an private Vermieter: Mehr Rücksichtnahme!

Immer mehr Menschen werden im privaten Wohnungssektor dazu gezwungen, alle paar Jahre die Wohnung zu wechseln und neue Verträge mit höheren Mieten abzuschließen. Laut MieterHilfe stieg die Zahl der befristeten Mietverträge auf 75 Prozent. Was in normalen Zeiten schon hart ist, wird in der Corona-Krise untragbar.