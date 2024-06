Wer diesen Zuschuss haben will, muss schnell sein!

Nur ab vier Personen pro Zählpunkt

Von diesem können aber nicht alle Menschen in Österreich profitieren. Voraussetzung ist, dass mindestens vier Personen den Strom über denselben Zählpunkt beziehen und alle an der Adresse zum Stichtag 1. Juli 2023 ihren Hauptwohnsitz hatten. Jede weitere Person würde ebenfalls berücksichtigt werden, heißt es in dem Schreiben. In einem einzigen Haushalt müssen die Menschen hingegen nicht wohnen.