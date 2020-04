Bundesliga: Der Blick zum Nachbarn gibt Hoffnung

Lange schien die Option mit Partien vor leeren Rängen unattraktiv - der Mangel an Alternativen macht Geisterspiele für viele jetzt plötzlich sexy! Auch für Fans des heimischen Fußballs, zu denen Israels Teamchef Andi Herzog zählt: „Als ich die ersten internationalen Geisterspiele sah, dachte ich zuerst, das kann nix, so was will ich in Zukunft nicht sehen. Jetzt wäre ich darüber schon sehr glücklich!“