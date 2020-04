Grüne wollen Laptops und Handys für Pflichtschüler

Schon nach den Osterferien könne mit der Ausrollung begonnen werden. Damit niemand in Versuchung kommt, einfach so Gratis-Handys abzustauben, soll die Hardware am Ende des Schuljahres zurückgegeben werden müssen. Ausreichend Datenvolumen brauche es für die betroffenen Schüler ebenfalls. Hier müsse die Stadt mit Netzbetreibern verhandeln, so die Idee des kleinen Wiener Koalitionspartners.