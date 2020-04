Tennis-Ass Marach darf nur dreimal pro Woche raus

„Bis dahin war es so, dass man einkaufen durfte“, erzählte Marach im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur über die Maßnahmen in der Coronavirus-Krise. Nun aber regelt es sich bei den Erwachsenen nach der letzten Ziffer der Ausweis- bzw. Pass-Nummer. Bei Marach ist es eine 5, daher darf er um 17.00 Uhr für die zwei Stunden außer Haus. Das aber nur am Dienstag, Donnerstag und Samstag. Die Frauen sind am Montag, Mittwoch und Freitag an der Reihe.