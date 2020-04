40 freiwillige Zivildiener treten ihren Dienst an

Uniform ausfassen, hieß es am Freitag für rund 40 junge Männer, die sich zum freiwilligen gemeldet haben. Hose, Jacke, Fleece und Poloshirt müssen passen, die Sicherheitsschuhe sowieso. Es dauert eine Weile, bis jeder der Männer das Kleidungsstück gefunden hat, das in den nächsten zwei bis drei Monaten jenes sein wird, das am öftesten getragen wird.