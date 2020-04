Fans in Weißrussland rufen zu Spielboykott auf

Präsident spielt Gefahr runter

Trotz breiter Kritik aus dem Ausland laufen die Fußballspiele der nationalen Meisterschaft weiter. Auch in anderen Sportarten gibt es Wettkämpfe. Präsident Alexander Lukaschenko hatte zuletzt die Gefahr einer Ansteckung heruntergespielt. In Weißrussland starben nach offiziellen Angaben bisher zwei Menschen an dem Coronavirus.