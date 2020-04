Klagenfurter Kulinarik-Buch wird Weltmeister!

Das Buch mit dem Titel „Geschmackshochzeit“ ist ein Produkt der Tage der Alpen-Adria Küche in Klagenfurt. Es setzte sich gegen 225 Kontrahenten durch - darüber freuen sich neben Verleger Lojze Wieser die Landeshauptstadt Klagenfurt und der Tourismusverband! Der Band wurde mit dem Titel „Best in the World - Food & Drink Culture“ ausgezeichnet.