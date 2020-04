RB-Hammer! Leipzig-Star bittet um Freigabe

Die guten Zeiten in Leipzig scheinen für Poulsen aber vorbei zu sein. Denn ein Startelf-Einsatz in der Rückrunde spricht Bände. Auch, wenn die Konkurrenz im Angriff einfach zu groß ist. Man denke nur an Marcel Sabitzer, Timo Werner, Christopher N’Kunku und an den neuen RB-Liebling Patrik Schick.