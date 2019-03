Skandal-Gedenkminute für deutschen Nazi-Hooligan

Skandal in Deutschland: Bei der Viertligapartie Chemnitz gegen Altglienicke (4:4) wurde dem bekennenden Neonazi und Fan des Gastgebers, Thomas Haller, gedacht. Zudem wurde während einer Schweigeminute ein Portrait des kürzlich verstorbenen Haller auf der Videowand des Stadions eingeblendet. Die Verdienste Hallers für den Verein wurden in einer Rede gewürdigt. Chemnitz kommt nicht zum ersten Mal durch rechtsextremen Aktionen in die Schlagzeilen.