Forscher: Österreich bei Toten auf Kurs Italiens

Vom leichten Abflachen der Infizierten-Kurve dürfe man sich nicht zu optimistisch stimmen lassen, so Stefan Thurner vom Complexity Science Hub Vienna. Er warnt eindringlich vor einem verfrühten Aufheben der Coronavirus-Maßnahmen: Wenn man die Kurve der Todesfälle in Österreich um drei Wochen nach vorne zieht, „dann liegt sie genau auf der Kurve der Toten in Italien“. Unser südliches Nachbarland wurde von der weltweit grassierenden Covid-19-Pandemie am härtesten getroffen.