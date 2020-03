Über 6800 Corona-Infizierte in Österreich

52 Tote in Österreich

Insgesamt gibt es derzeit 52 Todesfälle in Österreich zu beklagen: Zuletzt verstarb ein 79-Jähriger im Krankenhaus Hohenems - der erste Todesfall in Vorarlberg. Zudem verstarben zwei Männer und eine Frau (83) in Niederösterreich sowie ein 87-Jähriger in Oberösterreich. Bereits am Mittwoch starben in Wien drei auf das Coronavirus positiv getestete Menschen. Dabei handelt es sich um eine 76-jährige Frau und zwei Männer. Diese waren 74 bzw. 79 Jahre alt. Alle drei starben im Krankenhaus. Damit gibt es nun bereits 14 bestätigte Todesfälle durch Covid-19 in der Bundeshauptstadt (Anmerkung der Redaktion: Bereits am 23. März waren drei Personen in Wien gestorben, die in der Aufzählung nun ergänzt wurden.)