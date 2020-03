In Spanien fliehen Corona-Patienten aus Spitälern

In Frankreich erstmals über 1000 Opfer

In Frankreich hat die Coronavirus-Pandemie bereits über 1000 Opfer gefordert. Es starben 1100 Menschen in Krankenhäusern, das waren 240 mehr als noch am Vortag, wie Gesundheitsdirektor Jerome Salomon am Dienstagabend in Paris mitteilte. In Frankreich steckten sich bisher rund 22.300 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 an, das waren über 2400 mehr als noch am Vortag.