Zahl der Coronainfektionen klettert weiter hinauf

Schulreferentin und Vizebürgermeisterin Irene Hochstetter-Lackner hat in einem Brief an die Eltern zusammengefasst, worauf sich die Stadtregierung zur Beitragssenkung für die Kinderbetreuung geeinigt hat. „Für den März verrechnen wir nur den halben Monat“, sagt Hochstetter-Lackner. „Und für die wenigen Kinder, die seither zur Betreuung gebracht werden, wird der Beitrag bis nach Ostern erlassen.“ Momentan kommen in der Stadt nur sieben Mädchen und Buben regelmäßig in die Kindergärten, fünf Kinder erscheinen je nach Bedarf der berufstätigen Eltern.