Home Workout: „Planke“ für Spannung und Stabilität

1. Variation: Stütz auf den Knien („Soft“)

Gehen Sie auf die Knie, das heißt Füße sind aufgestellt, Knie am Boden abgelegt. Stützen Sie sich mit den Unterarmen am Boden ab. Wichtig: Die Ellenbogen befinden sich unterhalb des Schultergelenks, der Rücken ist gerade in einer Linie. Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule, Blick nach unten gerichtet. Achten Sie darauf, dass Sie das Gesäß weder zu hoch noch zu tief positionieren und weder ein Hohlkreuz noch einen Rundrücken bilden. Körperspannung für 30 Sekunden halten, dann eine Minute Pause. Drei Wiederholungen.