BMW-Werk in Steyr bis 9. April produktionsfrei

Die Hauptproduktionsbereiche sollen in Steyr mit Ende der Spätschicht am Freitag heruntergefahren werden, mit Ausnahmen in einzelnen Bereichen, um den Betrieb aufrecht zu erhalten und die Versorgung im Netzwerk abzusichern. Das berichtete das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung. Ab 6. April - und damit zwei Wochen früher als in den anderen europäischen Fahrzeugwerken und in Rosslyn in Südafrika - soll die Produktion wieder anlaufen.