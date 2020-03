Fußball-Pause in England bis 30. April verlängert!

Man habe kollektiv die Entscheidung der UEFA unterstützt, die EM 2020 zu verschieben, um im kommenden Sommer Platz für die ausstehenden Spiele zu schaffen, erklärte die FA, damit die nationalen und internationalen Wettbewerbe zu Ende gespielt werden können und „die Integrität jedes Wettbewerbs gewahrt wird“. Im Regelwerk der FA steht eigentlich, dass die Fußball-Saison in England nicht später als am 1. Juni enden darf und jeder Wettbewerb in diesem Rahmen seinen Spielplan festlegen muss. Diese Regel gilt bis auf Weiteres nicht mehr. „Unser Vorstand hat zugestimmt, dass diese Befristung für die Saison 2019/20 mit Blick auf den Profi-Fußball aufgehoben wird“, so der Verband.