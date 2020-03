Bibliothek in „Minecraft“ als Zensur-Schlupfloch

Anlässlich des Welttags gegen Internetzensur am 12. März hat die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen in „Minecraft“ eine virtuelle Bibliothek veröffentlicht. Die „Uncensored Library“ nutzt das weltweit meist gespielte und über das Internet zugängliche Spiel als Schlupfloch, um zensurierte Artikel von Journalistinnen und Journalisten in deren Heimatländern zu verbreiten.