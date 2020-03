Bundeskriminalamt warnt vor Corona-Cyber-Betrügern

Vorsicht bei der Eingabe persönlicher Daten

„Seien Sie skeptisch, wenn Sie z.B. per E-Mail zu ungewöhnlichen oder auch scheinbar notwendigen Handlungen aufgefordert werden oder auf Seiten verwiesen werden, auf der Sie ein Passwort oder persönliche Daten eingeben sollen“, riet das Bundeskriminalamt. Es sollte bedacht werden, dass die Absenderadresse oder der Name in solchen E-Mails gefälscht sein könnten. Deren Korrektheit sollte geprüft werden und bei Unsicherheit bei der zuständigen Stelle nachgefragt werden.