Vor 50 Jahren: Erste LA-Hallen-EM in Wien

Sykoras „wunderbare Gefühle“

Die Fans in der Stadthalle tobten. Es war der zweite EM-Titel für Österreich in knapp einer Stunde. Vor „Ilo“ hatte schon Maria Sykora, die Schwester von Liese Prokop, im Fünfkampf 1968 Olympia-Zweite sowie 1969 Europameisterin und Weltrekordlerin, über 800 m in 2:07,0 Gold gewonnen. Der Jubel der 8000 Zuschauer hatte sich kaum gelegt, da setzte Ilona Gusenbauer zum ultimativen Höhenflug an. Sie ließ die Latte auf 1,88 m legen, was eine neue Weltbestleistung (damals gab es in der Halle bekanntlich noch keine offiziellen Weltrekorde) bedeuten würde. Zweimal scheiterte die Österreicherin an dieser Höhe. Beim dritten Versuch aber segelte sie drüber. „Ich erinnere mich genau an diesen Sprung. Dieses wunderbare Gefühl, wenn du die Latte nicht berührst und du weißt, du hast es geschafft. Ich hielt auf der Matte damals meinen Kopf vor Glück in beiden Händen. Es war ein so wunderschöner Tag!“ Ein Fest für die Leichtathletik.