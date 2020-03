Auch Damen-Tennis pausiert für mehrere Wochen

Peter-Michael Reichel ist seit Jahren im WTA-Tour-Board vertreten und hat die Entwicklung daher hautnah verfolgt. „Wir sind seit Tagen Tag und Nacht in Calls. Es gibt unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Meinungen. Die ATP ist vorgeprescht, so viel ich weiß aufgrund von Aussagen von Djokovic und Nadal. Die sind bereits von Indian Wells abgereist gewesen und wollten nicht mehr nach Miami zurückfliegen. Was inzwischen auch gar nicht mehr möglich wäre“, schildert Reichel am Freitag.