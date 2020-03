J.T. Bö macht weiter Boden auf Martin Fourcade gut

Johannes Thingnes Bö feierte vor leeren Zuschauerrängen in Finnland seinen zehnten Saisonsieg und hat gute Chancen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung vor dem siebenfachen Gesamtsieger, der am Donnerstag ebenfalls fehlerfrei geschossen hatte. Zwei Resultate der Saison gelten als Streichergebnisse. Der Weltverband IBU hatte am Donnerstag die als Saisonfinale geplanten Bewerbe in Oslo wegen des Coronavirus abgesagt. Leitner war mit seiner Vorstellung ohne Strafrunde zufrieden. „Beim Schießen hatte ich ein sicheres Gefühl. Alleine bin ich beim Laufen anfangs nicht richtig auf Zug gekommen, aber in der zweiten Runde habe ich mir ein Duell mit dem Norweger Christiansen geliefert und konnte am Schluss noch an ihm vorbeigehen.“ Simon Eder und Julian Eberhard fehlten in Finnland krankheitsbedingt.