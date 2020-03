Corona-Maßnahmenpaket: „Schnelle Wirkung möglich“

„Zahl der intensivpflichtigen Fälle in etwa so groß wie bei der Influenza“

Auf die Frage nach der Coronavirus-Dunkelziffer durch asymptomatische Fälle sagte Krause, dass diese Zahl wohl geringer sei, als man gemeinhin annehme. Es gebe zwar viele milde Verläufe, „aber die meisten (Infizierten, Anm.) haben doch Symptome“. 20 Prozent der Infizierten kämen ins Krankenhaus, und von diesen wiederum fünf Prozent auf die Intensivstation. Somit sei die relative Zahl der „intensivpflichtigen“ Fälle in etwa so groß wie bei der Influenza.