Anschober: „100-Personen-Grenze auch für Lokale“

Die 100-Personen-Grenze für Indoor-Events gilt auch für die Gastronomie. Das hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Dienstag in der „ZiB 2“ des ORF erklärt. Ob und wann es zu Schulschließungen in Österreich kommen könnten, blieb offen. „Das kann schnell gehen, muss es aber nicht“, sagte er.