KAC vor dem Aus - Bullen und Caps führen 2:1

Titelverteidiger KAC steht vor dem Aus in der ersten Play-off-Runde der Erste Bank Eishockey Liga. Die Klagenfurter verloren am Sonntag ihr Heimspiel gegen die Black Wings Linz 2:3 und liegen in der Viertelfinal-Serie (best of seven) 0:3 hinten. Die Linzer können am Dienstag in der eigenen Halle den Sack zumachen. Ebenfalls nur noch ein Sieg fehlt Bozen, das in Znojmo 4:3 gewann.