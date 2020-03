Türkei-Deal: „Mit Geld kauft man keinen Frieden“

Mit dem weiteren Vorrücken der Türkei in den Nordwesten von Syrien hat der türkische Machthaber Recep Tayyip Erdogan auch die Grenzen zwischen der EU und der Türkei geöffnet und den Flüchtlingspakt mit der EU de facto aufgekündigt. Laut dem türkischen Präsidenten habe sich die Europäische Union nicht an die Abmachung gehalten, da das Geld an Hilfsorganisationen geht und nicht in die türkische Staatskassa. Aus der ganzen EU sowie aus Ägypten kommen Stimmen, die das Vorgehen Erdogans scharf verurteilen, und auch die Leser der „Krone“ sind erbost über das Vorgehen Erdogans, aber nicht überrascht.