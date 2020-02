Hammer-Los! LASK kracht auf Manchester United

Wiedersehen mit Bruno Fernandes

Mit Bruno Fernandes, in den vergangenen zwei Jahren Fußballer des Jahres in Portugal, haben es die Linzer in dieser Saison schon zu tun bekommen. Beim 2:1-Heimsieg von Sporting Lissabon in der Gruppenphase war der 25-Jährige Mittelfeldspieler mit einem Tor und einer Torvorlage der Matchwinner.