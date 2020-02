Nach Absage: 650 Frankfurt-Fans bei den Jungbullen

Auch improvisieren muss gelernt sein! Nach der Absage des Europa League-Spiels in Salzburg zog es viele Frankfurt-Fans am Donnerstagabend zum Eishockey in die Eisarena. Dort spielten in der Alps Hockey League die Red Bull Juniors gegen KAC II. Im Laufe des ersten Drittels war die Tribüne bereits mit gut 650 Anhängern des deutschen Bundesligisten gefüllt - die feuerten freilich die Klagenfurter an - und das lautstark! Aber sehen und hören Sie selbst oben im Video.