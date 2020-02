EL-Hit Salzburg - Frankfurt wegen Orkans abgesagt!

Wegen einer Orkanwarnung mit bis zu 120 km/h ist das Fußball-Europa-League-Rückspiel von Red Bull Salzburg gegen Eintracht Frankfurt am Donnerstagabend kurzfristig abgesagt worden. Der neue Termin für das Spiel steht bereits fest: Am Freitag um 18 Uhr soll der EL-Kracher in der Red-Bull-Arena nachgeholt werden - doch nun droht der Bundesliga ein Termin-Chaos. Wie krone.at bereits drauf hinwies, stehen Österreich Sturmböen und Schnee bevor (im Video).